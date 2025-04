Controlli a Treviglio, un pusher arrestato. Sette denunce per furti e spaccio.

Leggi su Bergamonews.it

. Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri, volto al contrasto dei reati predatori e dei fenomeni riconducibili alle “bande” di ragazzi, ssicurando la propria presenza nei luoghi maggiormente esposti a fenomeni di criminalità giovanile. Tra il 31 marzo e il 7 aprile, i militari hanno identificato complessivamente 515 giovani, diversi gravati da precedenti penali o di polizia.A, in particolare, durante il consueto servizio condotto nella tarda serata di sabato 5 aprile e protrattosi fino alle prime ore del mattino di domenica, nella zona del centro storico, della stazione ferroviaria e delle altre aree di aggregazione sono stati controllati 84 giovani, di cui 75 identificati. Altri 431sono stati eseguiti in vari comuni rientranti nella giurisdizione della compagnia, in luoghi pubblici ritenuti sensibili.