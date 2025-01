Cecilia Sala fonti diplomatiche iraniane | Ora speriamo nella liberazione di Abedini Tajani tenta di frenare ancora | I casi sono separati

Leggi su Open.online

Ladella giornalista italianapotrebbe aprire la strada alla scarcerazione di MohammadNajafabadi, l’ingegnere 38enne accusato dagli Stati Uniti di aver violato l’International Emergency Economic Power Act e di aver fornito supporto a un’organizzazione terroristica straniera. In via ufficiale, il governo iraniano ha smentito a più riprese l’ipotesi che i duesiano collegati e che l’arresto disia stato una ritorsione dell’Iran contro gli Usa. Tuttavia, continua a essere difficile ignorare questa coincidenza. In queste ore, commentando ladia L’Aria che tira su La7,qualificate della diplomazia iraniana hanno auspicato che «anche l’ingegnere iraniano torni presto a casa» e che «l’Italia non si faccia coinvolgerevecchia guerra tra Usa e Iran».