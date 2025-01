Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, centro storico: nuove iniziative per attrarre l’apertura degli esercizi commerciali

Arezzo, 8 gennaio 2025 – Il consiglio Comunale di, del 20 dicembre, ha deliberato l'introduzione di una nuova misura tributaria all'interno delCommerciale Naturale. I proprietariimmobili della zona sopra indicata di categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati), C/1 (Negozi e botteghe), C/3 (Laboratori per arti e mestieri) locati o concessi in comodato da persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a 12 mesi, pagheranno un'aliquota Imu pari allo 0,2% anziché l’1,06%. "Attraverso tale iniziativa, dichiara il Vicesindaco con delega alla valorizzazione delDevis Milighetti, si vuole avvicinare le richieste dei locatori con quelli di potenziali affittuari, visto che chi affitterà gli immobilisfitti ubicati nelpotrà ottenere una riduzione sul pagamento dell'Imu pari a circa l'80%.