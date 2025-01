Inter-news.it - Bah, l’agenzia conferma: «Inter destinazione più probabile, 2 dietro»

Bah e l’potrebbero presto incontrarsi per unirsi in matrimonio. Sul difensore della Sierra Leone si è espresso un rappresentante della sua agenzia.– Rotti gli indugi su Bah del Valladolid. Il difensore della Sierra Leone piace tanto alla dirigenza dell’, che sta superando anche le concorrenze di Barcellona e Manchester City per accaparrarsi le prestazioni del giocatore classe 2006. Sul diciottenne si è espresso sul portale AfricaFoot un rappresentante delGlobal Soccer Management. Questo il suo aggiornamento su Bah: «Al momento l’è quella che ha mostrato maggioreesse e si muove velocemente, essendo anche disposta a pagare la cifra richiesta di 15 milioni di euro, perché crede che la cifra potrebbe moltiplicarsi entro giugno. Il Manchester City non è rientrato dal primo contatto, il Barcellona non ha ancora ufficializzato, quindi per il momento è l’a sembrare lapiùper Juma Bah».