Atalanta riassetto azionario | gli americani salgono al 62% oltre 70 milioni in più per gli investimenti

Un nuovo, un innesto nel consiglio d’amministrazione e70di ricapitalizzazione per investire sulle strutture. L’edizione della Gazzetta dello Sport di martedì 8 gennaio rivela grandi novità attuate di recente nella società.La Dea H, holding che possiede tutti gli asset nerazzurri ed è stata istituita dopo l’ingresso della nuova proprietà proveniente daoceano nel frabbraio 2022, era partecipata per il 55% daglie per il 45% dai Percassi, attravers0 le rispettive società 1907 Abc e 2022 Abc (americane, con sedi in Lussemburgo) e Odissea (Percassi).Con il, invece, la percentuale americana aumenta di 7 punti salendo al 62%, mentre la famiglia Percassi scende al 38%, mantenendo comunque la centralità dovuta al fatto che resta il singolo azionista principale,alla gestione ordinaria della società.