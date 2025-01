Gqitalia.it - 16 podcast di attualità per essere sintonizzati col presente

Per molti, l'ascolto dei podcast ha sostituito lo scroll compulsivo del telefono durante la colazione, sul tragitto verso l'ufficio e perfino in palestra. Questi "programmi radiofonici" on-demand hanno rivoluzionato il modo in cui consumiamo contenuti, offrendo una vasta gamma di argomenti, storie e approfondimenti. Nel caos della vita di tutti i giorni, poche cose rassicurano come i piccoli riti quotidiani a cui ciascuno è abituato e il podcast ormai ne fa parte. In fondo, è un modo diverso per rimanere informati. L'offerta, poi, è sempre più ampia. Del resto, il termine stesso "podcast" contempla una varietà di sfumature che vanno dall'economia al lifestyle passando per l'intrattenimento e lo sport.