Use Rosa, trasferta amara. È black-out nella ripresa

SELARGIUS 69 USE50 NUOVA ICOM SELARGIUS: Mura 12, Berrad 11, Favre 25, Thiam 9, Ceccarelli 7, Madeddu, Ingenito, Pinna 5, Valenti, Porcu. All.: Maslarinos. USESCOTTI: Colognesi 4, Ianezic 5, Castellani 12, Antonini 2, Vente 11, Tarkovicova 7, Leghissa 2, Ruffini 4, Ndiaye 1, Casini 2. All.: Cioni. Arbitri: Di Gennaro di Roma e Tommasi di Veroli. Parziali: 21-16; 34-29; 61-35. SELARGIUS – Epifaniaper l’UseScotti, battuta 69-50 in Sardegna da Selargiusprima del 2025 ed ultima del girone di andata. Fatale alle biancorosse il totale-out al ritorno in campo dopo l’intervallo lungo, quando la squadra di coach Alessio Cioni subisce un incredibile parziale di 25-0. Selargius che era comunque entrato bene in partita con un altro significativo break (8-0), prima che l’Usesi sbloccasse con una penetrazione a canestro di Antonini e desse segnali di, chiudendo poi il primo quarto a contatto con il canestro di Vente che vale il 21-16 al 10’.