Torre del Greco rissa tra due gruppi ultras della Turris | 22 misure cautelari

Ventidue persone, tutte appartenenti a gruppi organizzati di tifosi della Turris (squadra di Torre del Greco che fino allo scorso anno ha militato nel campionato di calcio di serie C, prima di essere esclusa per diverse inadempienze societarie) sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Ad eseguire il provvedimento gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco. I fatti si riferiscono a scontri verificatosi in pieno giorno fuori allo stadio e nelle strade del centro, a fine gennaio, tra opposte fazioni del tifo locale, in rottura tra loro in merito agli atteggiamenti da tenere circa la contestazione alla dirigenza locale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torre del Greco, rissa tra due gruppi ultras della Turris: 22 misure cautelari

In questa notizia si parla di: torre - greco - gruppi - turris

Maxi Controlli della Polizia a Torre del Greco: 170 Persone Identificate e 10 Veicoli Bloccati - Operazione congiunta di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale: 25 multe, 5 sequestri e una denuncia per guida senza patente.

Tragedia a Torre del Greco: Ornella muore dopo incidente in Vespa - Non ce l’ha fatta Ornella Sanna, la 56enne di Torre del Greco coinvolta in un drammatico incidente in scooter insieme al marito.

Torre del Greco, fermato per un controllo: 33enne trovato in possesso di più di un chilo di droga - Fermato a un controllo, viene trovato in possesso di di oltre un chilo di droga. In manette è finito un 33enne di Torre del Greco con precedenti di polizia che deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Tragedia a Torre del Greco, dove una donna di circa 60 anni è morta dopo essersi accasciata improvvisamente in strada, a via Roma, colpita da un malore. Vai su Facebook

Torre del Greco, rissa tra due gruppi ultras della Turris: 22 misure cautelari; Torre del Greco: scontri tra ultras della Turris, 22 misure cautelari; Torre del Greco, scontri violentissimi tra fazioni opposte: 22 ordinanze per i tifosi della Turris.

Torre del Greco: scontri tra ultras della Turris, 22 misure cautelari - Scontri tra gruppi ultras della Turris in pieno giorno e in centro cittadino a Torre del Greco: 22 misure cautelari. Segnala msn.com

Torre del Greco, scontri tra tifosi della Turris. Guerriglia a colpi di caschi e sedie: 5 arresti - Si affrontarono in strada, nel centro cittadino, di domenica e ancora in pieno giorno a colpi di caschi, aste e cinture. Si legge su lostrillone.tv