Mostra d’arte contemporanea di Asli | Il bacio un instante d’infinito

Dal 19 al 30 luglio 2025, nelle sale del museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara, si terrà la mostra "Il bacio, un instante d'infinito" di Asli, a curata da Rosetta Clissa. Cosa resta di un bacio, se non la scintilla di un'emozione che sfida il tempo? Un istante che si dilata, si fa luce, si.

Quel bacio che entrò nella storia: a Torino una grande mostra su Alfred Eisenstaedt - Quando un bacio, immortalato per sempre, diventa il simbolo di un'epoca. Quella celeberrima immagine del marinaio che stringe a sé un'infermiera a Times Square, nella gioia esplosa alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è opera del fotografo tedesco-americano Alfred Eisenstaedt.

Alfred Eisenstaedt, il fotografo del celebre bacio del marinaio all’infermiera in mostra a Torino - A volte uno scatto, lo scatto del secolo, ti dà l’immortalità e la fama, ma ti imprigiona. Così è successo, almeno per la massa, per il fotografo americano, Alfred Eisenstaedt, celebre per l’iconica immagine del marinaio che bacia l’infermiera, foto chiamata “V”.

Arriva a Torino in mostra a Camera con 170 fotografie, Alfred Eisenstaedt, a cura di Monica Poggi. Una vera e propria retrospettiva dalle prime fotografie della Germania degli anni ’30, il Giappone post nucleare e i molti reportage prima e dopo la Seconda Guerra mondiale.Una vita lunga un secolo, non solo la celebre istantanea del bacio tra il marinaio e l'infermiera a Times square. - 14 a gosto del 1945, il Presidente degli Stati Uniti Harry S. Truman dichiara la vittoria sul Giappone, è la fine della guerra.

In mostra il fotografo del bacio - Nella città del bacio, inteso come cioccolatino, non poteva mancare la mostra su chi, di un bacio romantico davanti al municipio di Parigi, fece un'icona della fotografia. Si legge su rainews.it

Estate al bacio a Villa Mussolini In mostra gli scatti di Doisneau - A Robert Doisneau, maestro francese della fotografia del Novecento, la città di Riccione dedica una mostra intensa e raffinata: ‘Un Certain Robert Doisneau’, in allestimento a Villa Mussolini ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it