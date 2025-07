Quali sono i reali obiettivi di Israele in Siria e perché c'entra poco la difesa dei drusi

“Stiamo operando per salvare i nostri fratelli drusi”, si è affrettato a dichiarare il premier israeliano Benjamin Netanyahu mentre veniva attaccato il palazzo presidenziale a Damasco. Ma gli obiettivi israeliani dei raid in Siria sono ben altri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ieri Israele ha colpito diversi obiettivi in Siria, tra cui il palazzo presidenziale di Damasco, e ha giustificato i raid con la necessità di difendere i drusi, la minoranza religiosa che abita nell'area meridionale del Paese. Il presidente siriano Al Sharaa ha respinto gli

Raid israeliani colpiscono obiettivi militari a Damasco e nel sud della Siria in risposta alle violenze tra drusi e beduini a Suwayda. Netanyahu annuncia nuovi attacchi e una zona cuscinetto per proteggere la minoranza drusa.

Perché Israele ha attaccato la Siria: chi sono i drusi e quali sono i motivi dietro il bombardamento; Il ruolo dei Drusi in Siria nell'attacco di Israele; 12 paesi pronti all'embargo sulle armi per Israele. L'esercito siriano inizia il ritiro da Suweida - Trump: Abbiamo buone notizie su Gaza.

