Trecate il commissario blocca i lavori alla piscina | tutto rimandato

Tutto rimandato. Il commissario prefettizio di Trecate Diego Dalla Verde (che ha preso il posto del sindaco Federico Binatti dopo la caduta del suo governo) ha firmato una delibera in cui mette uno stop momentaneo al progetto di sei milioni di euro per realizzare la nuova piscina coperta. La. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Cade la Giunta del sindaco Binatti, a Trecate arriva il commissario - Commissariato il Comune di Trecate. Dopo le dimissioni di nove consiglieri su 16, che hanno portato alla caduta del sindaco Federico Binatti, la Prefettura ha sospeso, per un periodo non superiore a 90 giorni, il Consiglio comunale e ha nominato il commissario.

Trecate, addio piscina coperta: il commissario prefettizio blocca il progetto da 6 milioni - Il futuro dell'impianto sarà nelle mani della nuova amministrazione ... Si legge su lavocedinovara.com

