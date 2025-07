Yamal dopo polemiche il rinnovo con il Barcellona E si presenta con la madre

(Adnkronos) – Lamine Yamal ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona. Dopo le polemiche per la sua festa di compleanno, in cui ha ingaggiato delle persone affette da nanismo come intrattenimento, l'attaccante ha prolungato il suo contratto con il club blaugrana, firmando fino al 2031 e aumentando il suo ingaggio fino a 15 milioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: yamal - polemiche - barcellona - rinnovo

Il padre di Lamine Yamal pubblica un numero su Instagram e scatena le polemiche: sarebbe uno stipendio faraonico - Il Barcellona e Lamine Yamal hanno trovato un’intesa per il prolungamento del contratto che legherà il giovane talento spagnolo al club catalano fino al 30 giugno 2031.

Sfogo di Viviano contro Bassetti: il post di Yamal scatena solo polemiche - Il dottor Matteo Bassetti bacchetta il fenomeno del Barcellona Lamine Yamal: Emiliano Viviano non ci sta e si sfoga contro il medico Scontro totale durante la live d’inizio settimana: tutta colpa di un post polemico scritto di pugno dall’esperto di malattie infettive Matteo Bassetti.

Compleanno tra polemiche, Lamine Yamal e l’accusa dell’Adee: “Intollerabile. Mina…” - Ieri Lamine Yamal ha compiuto 18 anni. Polemiche per la festa esclusiva organizzata in una villa privata vicino Barcellona

«La proposta era chiara, l’ho valutata e alla fine ho deciso di accettare. » Così Wojciech Szczesny commenta il suo rinnovo con il Barcellona, accordo che lo lega al club catalano fino al 2027. Una scelta che mette fine a settimane di attesa tra i tifosi blaugrana Vai su Facebook

Yamal rinnova e allontana le polemiche, il dolce video con la madre; Barcellona, è il giorno di Lamine Yamal: rinnovo fino al 2031 e maglia numero 10; Yamal, la 10 del Barcellona è ufficiale: erede di Messi, dimenticando Ansu Fati.

Yamal, dopo polemiche il rinnovo con il Barcellona. E si presenta con la madre - Video - Dopo le polemiche per la sua festa di compleanno, in cui ha ingaggiato delle persone affette da nanismo come intrattenimento, l'attaccante ... Secondo msn.com

Yamal al rinnovo col Barcellona insieme alla nonna: perché era così importante la sua presenza - Lamine Yamal mano nella mano con sua nonna Fatima nel giorno della firma del suo nuovo contratto col Barcellona ... Lo riporta fanpage.it