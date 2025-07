polemiche su gergiev de luca posta video con iniziative di pace

Tempo di lettura: 2 minuti Un video che inizia con la scritta “Cessate il fuoco” e che mostra le tante iniziative contro le guerre in Ucraina e a Gaza del presidente della Regione della Campania Vincenzo De Luca: il governatore lo ha pubblicato sul suo profilo Facebook, nei giorni in cui non si placa la polemica sull’esibizione prevista alla Reggia di Caserta, organizzata dalla Regione, del direttore d’orchestra russo Valerij Abisalovic Gergiev, amico di Putin. Un’esibizione che De Luca l’altro ieri ha confermato, dicendo di non voler accettare “logiche di preclusione o di interruzione del dialogo” e che alla Regione Campania non possono essere rivolti appelli alla pace, perchĂ© “siamo gli unici – ha sottolineato – che da anni combattono per il cessate il fuoco, nel silenzio di tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

