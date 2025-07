Andrea Giambruno il toccante racconto sulla figlia Ginevra

Andrea Giambruno si racconta come non aveva mai fatto prima, commuovendo con le sue parole sulla figlia Ginevra, nata dall'amore per Giorgia Meloni. Andrea Giambruno, il racconto sulla figlia Ginevra. Nata 8 anni fa dall'amore fra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni, Ginevra è legatissima a entrambi i genitori. Per amore della piccola la premier e il giornalista sono rimasti uniti, nonostante la separazione, cercando di regalarle tutta la serenità di cui aveva bisogno. Ospite di RedBox format realizzato dalla casa di produzione di Francesca Verdini, fidanzata di Matteo Salvini, Giambruno si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni dolcissime sulla figlia.

Andrea Giambruno, il toccante (e intimo) aneddoto sulla figlia Ginevra. Il video; Andrea Giambruno, il toccante racconto sulla figlia Ginevra; Giambruno ospite di Lady Salvini. Francesca Verdini intervista l'ex compagno di Giorgia Meloni: «Rosso come l'amore per mia figlia» - Il video.

