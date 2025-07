Calciomercato Juve quel club saudita non è soddisfatto dal rendimento del giocatore | lo vuole cedere! Bianconeri alla finestra

Calciomercato Juve, Comolli e Scanavino possono cogliere quell’opportunitĂ dall’Arabia Saudita: quel club mette sul mercato il giocatore. Il futuro di Franck KessiĂ©, centrocampista classe 1996 della nazionale ivoriana, potrebbe prendere una direzione inaspettata. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ Al Ahli, il club saudita con cui l’ex giocatore del Milan ha firmato nel 2022, starebbe valutando di cedere il giocatore in questa finestra di mercato. Questo possibile trasferimento è legato a un rendimento non particolarmente positivo da parte del centrocampista ivoriano nella scorsa stagione, che non ha convinto completamente la dirigenza del club arabo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, quel club saudita non è soddisfatto dal rendimento del giocatore: lo vuole cedere! Bianconeri alla finestra

Neom SC, il club della città che non esiste: la squadra saudita nata per pubblicizzare “The Line” - Il trionfo è stato così sentito che tutta una città ha voluto celebrarlo. Anzi, no. Perché il Neom SC, il club che qualche giorno fa ha conquistato una storica promozione in Saudi Pro League, rappresenta una città che non esiste.

Supercoppa Italiana, sarà in Arabia Saudita, ma senza l’Inter? La posizione del club nerazzurro - di Redazione Supercoppa Italiana, sarà in Arabia Saudita, ma senza l’Inter? La posizione del club nerazzurro sulla rassegna in programma la prossima stagione.

Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr, l’addio dopo due anni (di flop) all’Arabia Saudita. E ora? Le piste sul nuovo ingaggio per il Mondiale per Club - Sembra essere giunta al termine l’avventura in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte pallone d’oro ha pubblicato sui suoi canali social un post in cui annuncia l’addio all’Al Nassr.

«Dusan Vlahovic e la Juventus hanno ormai rotto ogni rapporto: il club vuole liberarsene subito per alleggerire il bilancio, ma lui per ora ha detto no a tutte le destinazioni offerte, anche davanti a offerte importanti da Turchia e Arabia Saudita. » Nelle ultime sett Vai su Facebook

Mercato Juve, nasce un vero asse con l’Al Ahli: non solo Nico Gonzalez, i due club hanno parlato anche di un altro giocatore. Novità - Mercato Juve, nasce un vero asse con l’Al Ahli: non solo Nico Gonzalez, i due club hanno parlato anche di un altro giocatore. Riporta juventusnews24.com

Juventus: per Tudor arriva il primo no della squadra. Sancho si avvicina e piace Rashford - La Juventus lavora sul mercato: Sancho vicino, fatta per Conceição. Come scrive sport.virgilio.it