Roma, 17 lug. (askanews) - "Gli Stati Generali delle Finanziarie regionali italiane sono un'occasione importante per stringere nuovi accordi o rinnovarli con i principali stakeholders del sistema finanziario nazionale e regionale. In un momento di crisi e difficoltà , in cui incombe il pericolo dei dazi, le Finanziarie svolgono un ruolo importante per veicolare fondi europei, a partire da quelli del PNRR e fondi regionali al tessuto produttivo del Paese moltiplicando gli effetti positivi grazie all'effetto leva della più importante strumentazione finanziaria". Lo ha detto, Michele Vietti, presidente di Anfir (Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali) nel corso del corso degli Stati Generali che si stanno tenendo a Roma in collaborazione con Lazio Innova.

© Quotidiano.net - Vietti: finanziarie regionali a sostegno tessuto produttivo