Dua Lipa a Napoli | Ha mangiato tartare di tonno e linguine

“Una grande emozione vedere Dua Lipa nel mio ristorante”, così Vincenzo in diretta al telefono con Fredella su RTL 102.5 racconta l’arrivo della pop star nel suo ristorante. “Ha mangiato una tartare di tonno, calamari fritti. Ha voluto gamberoni crudi e conosceva la differenza tra quelli della Sicilia o Calabria. Voglio quelli viola. Linguina con gli scampi come primo”, continua. “Ci hanno chiamato, ma non hanno detto per chi fosse la prenotazione. Quando l’ho vista seduta al tavolo non credevo ai miei occhi. E’ stata una grande e vera emozione”, continua Vincenzo, titolare dello storico ristorante Cicciotto a Marechiaro a Napoli in diretta su RTL 102. 🔗 Leggi su Panorama.it

