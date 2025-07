Al parco Rione Lippi lo spettacolo Il viaggio di Vega

Il diario di Vega, passando di mano in mano, di nipote in nipote, ha attraversato i secoli per arrivare fino a Matilde che oggi lo riceverà in dono dalla nonna per il suo compleanno. Aprendolo scoprirà una storia dolorosa, che attraversa la santa inquisizione, superstizioni e sospetti legati al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Al parco Rione Lippi lo spettacolo Il viaggio di Vega; Firenze, tre giorni di teatro itinerante e azioni poetiche in periferia con 'Utopie in movimento'.

