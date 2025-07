Supera i limiti di velocità le sospendono la patente | succede anche a Emma Watson

Ebbene si, succede anche alle star più affermate. La polizia inglese ha sospeso la patente a Emma Watson, star inglese nota ai più per il suo ruolo di Hermione Granger nella fortunatissima saga di Harry Potter. L’attrice, che già da qualche tempo è sempre più vicina alla vita “comune”, ha sperimentato sia la multa che la sospensione della patente di guida. Emma Watson, patente sospesa per eccesso di velocità : succede a tutti. Per l’attrice la sanzione non è stata solo di una multa pesante, ma anche la sospensione della patente per aver violato i limiti di velocità di qualche chilometro all’ora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Supera i limiti di velocità , le sospendono la patente: succede anche a Emma Watson

In questa notizia si parla di: patente - succede - emma - watson

Emma Watson, patente sospesa per eccesso di velocità : succede a tutti; Correva troppo: patente sospesa per Emma Watson. Stavolta per Hermione non c'è incantesimo che tenga; Emma Watson sospesa dalla guida per sei mesi dopo l’ennesima infrazione per eccesso di velocità a Oxford.

Guai per Emma Watson: patente ritirata per sei mesi - Oltre alla sospensione della patente, a Emma Watson è stata inflitta una multa di 1. Come scrive donnaglamour.it

Emma Watson e la patente ritirata: ecco perché non può più guidare (per ora) - A Emma Watson, star della saga "Harry Potter", hanno sospeso temporaneamente la patente di guida: scopri il motivo e tutti i dettagli sulla vicenda. Riporta tag24.it