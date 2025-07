Virus Blute tongue negli allevamenti arrivano i sostegni economici | annunciato il bando

“Siamo pronti a predisporre un bando congiunto con le associazioni di categoria e gli enti locali per sostenere i nostri allevatori con le risorse camerali disponibili nell'immediato”. Con queste parole il presidente della camera di commercio Gran Sasso Antonella Ballone ha annunciato i sostegni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: annunciato - sostegni - bando - virus

Virus Blute tongue negli allevamenti, arrivano i sostegni economici: annunciato il bando.

Bandi per 2,5 milioni. Iniziative per crescere e anche attirare gente - La Regione Marche ha annunciato il lancio di importanti bandi a sostegno della cultura, per un valore complessivo che supera i 2,5 milioni di euro. Segnala ilrestodelcarlino.it

Bando per il sostegno alle sale cinematografiche umbre - L'assessorato al Turismo della Regione Umbria "conferma il proprio impegno - Da ansa.it