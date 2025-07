Coppia viene beccata al concerto dei Coldplay e si nasconde | il video della reazione diventa virale

Durante il concerto dei Coldplay tenutosi a Boston, una coppia è stata beccata mentre sognante assisteva alla performance della band. Una volta resisi conto di essere ripresi, però, i due danno immediatamente le spalle alla telecamera, come se non volessero farsi vedere. Il video è diventato virale e sui social si ipotizza che siano amanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: coppia - beccata - concerto - coldplay

Coppia viene beccata al concerto dei Coldplay e si nasconde: il video della reazione diventa virale.

