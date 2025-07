Gli Usa blindano i cavi sottomarini dall’influenza cinese Ecco come

Gli Stati Uniti si preparano a vietare l’utilizzo di tecnologie cinesi nella realizzazione dei cavi sottomarini per le telecomunicazioni che connettono il territorio americano al resto del mondo. Secondo quanto riporta il Financial Times, il prossimo 7 agosto la Federal Communications Commission (Fcc) voterĂ una nuova misura che mira a ridurre i rischi legati allo spionaggio e al controllo delle infrastrutture critiche da parte di potenze straniere, con un’attenzione particolare alla Cina. Brendan Carr, presidente della Commissione, ha motivato questa prospettiva sottolineando come i cavi sottomarini trasportano il 99% del traffico Internet globale e rappresentano oggi un’infrastruttura strategica anche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Gli Usa blindano i cavi sottomarini dall’influenza cinese. Ecco come

In questa notizia si parla di: cavi - sottomarini - blindano - influenza

Nuove sanzioni contro Mosca: colpite le navi che sabotano i cavi sottomarini e i giudici di Navalny - L'Unione europea ha approvato nuove sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin. Dopo mesi di trattativa gli ambasciatori dei Ventisette hanno dato il via libera al 17esimo pacchetto, che porterĂ una nuova stretta sulla "flotta fantasma" che continua a vendere il petrolio di Mosca, prende di mira.

I cavi internet sottomarini sono il nuovo feudo delle big tech - Google, Meta, Microsoft e Amazon da sole dominano il 70% della capacitĂ del traffico intercontinentale e continuano a investire nella realizzazione di cavi ad altissima capacitĂ .

Sabotaggi ai cavi sottomarini, Taiwan reagisce a Pechino - Le autorità taiwanesi hanno formalmente accusato il comandante del cargo cinese Hong Tai 58 di aver deliberatamente danneggiato un cavo sottomarino per le telecomunicazioni che collega l’isola all’arcipelago Penghu, vicino alla costa cinese, nel febbraio scorso.

Cavi sottomarini, ecco i rischi che minacciano gli equilibri globali ... - Questa infrastruttura critica è sempre più vulnerabile ai rischi geopolitici e alla crescente influenza delle big tech. Lo riporta ilsole24ore.com

Cavi sottomarini, l'Italia entra nell'accordo internazionale per ... - “I cavi sottomarini che passano dai nostri mari sono strategici per l’economia e la sicurezza di una Nazione. Come scrive repubblica.it