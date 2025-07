Buoni libro per l’anno scolastico 2025-2026 | come e fino a quando fare richiesta

Il servizio Pubblica Istruzione del Comune di Foggia informa che fino al 4 agosto è possibile presentare la domanda per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo eo sussidi didattici per l’anno scolastico 20252026. Sono destinatari del beneficio gli studenti, residenti nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

BUONI LIBRO A.S. 2025/2026 – AVVISO PUBBLICO Il Comune di Montoro informa che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la concessione dei buoni libro destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 202 Vai su Facebook

Buoni Libro 2025/2026 per scuole secondarie di I e II grado: pubblicato l'avviso - Dalla Regione Puglia via libera per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita ... molfettaviva.it scrive