Via al rifacimento dei parapetti dei ponti sul canale Camuzzoni

Non solo la sicufezza di chi li attraversa, ma anche la durabilità , la sostenibilità e la funzionalità , rientrano tra le ragioni per cui la manutenzione dei ponti risulta essere importante. Il Comune di Verona ha informato che giovedì ha preso il via l’intervento di rifacimento dei parapetti dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Verona, cambia la viabilità: al via i lavori ai ponti sul Camuzzoni - Sono partiti oggi i lavori di riqualificazione dei ponti che attraversano il Canale Camuzzoni, un intervento atteso per migliorare sicurezza ... Secondo veronaoggi.it

