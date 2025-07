Lo stato deve sopprimere la sofferenza e non il sofferente. Una società civile non abbandona anziani o malati, non cerca di risparmiare sulla loro pelle, non li considera un peso, non mercifica la vita. Restiamo umani”. Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, a margine della conferenza stampa ‘Fermate la Legge, non fermate . L'articolo Fine vite, Bandri (Pro Vita & Famiglia): “Una società civile non risparmia sulla pelle di anziani e proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

