Si chiama solo OP (che sta per Original Poster) e mantiene quindi l’anonimato come da prassi di Reddit. La sua storia però è diventata virale e la riporta, tra gli altri, People. Stiamo parlando di un ragazzo di 32 anni che ha raccontato di come una cena con la sua ragazza sia andata a finire non bene e lo ha fatto all’interno del popolare thread “Am I The Jerk?”. Cosa è successo? La coppia è andata in un ristorante italiano “non particolarmente sofisticato”. Ora, la cameriera che il narratore ha chiamato con nome di fantasia Samantha, era – ovviamente stando la post- molto indaffarata e questo ha creato alcuni problemi nel servizio: “Ha perso due volte l’ordinazione del drink, ha servito l’antipasto sbagliato ed è sparita per un’eternitĂ quando è arrivato il momento di ordinare il dessert”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sul serio? Solo questo? Tirchio”: la cameriera reagisce male quando vede la mancia. Il cliente non la prende bene, torna indietro e si riprende i soldi: la storia