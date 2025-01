Ilgiorno.it - Traffico aereo sorvegliato. Campagna di monitoraggio sugli effetti ambientali

Monitoraggidelnel territorio piemontese: ad avviarli Egap (Ente di gestione delle aree protette di Ticino e Lago Maggiore). Si è conclusa a settembre la sperimentazione delle nuove rotte a Malpensa per definire la gestione futura delche comporti le minori interferenze con gli abitati e i territori interessati. Entro questo mese sarà convocata la Commissione aeroportuale chiamata a decidere il nuovo scenario dei cieli, contestato in vari incontri pubblici dai comitati di cittadini. Anche dal Piemonte si segnalano criticità, come spiega Erika Vallera, presidente di Egap: "Queste rotte interessano in modo diretto il territorio piemontese ed in particolare le aree tutelate dall’Ente ma trattandosi di un piano sperimentale non è stato sottoposto alla procedura di Vas (Valutazione ambientale strategica), resta però importante per l’Ente conoscere eventuali incidenze sulla vegetazione e sulla fauna e per questo abbiamo deciso di realizzare degli appositi piani didei parametriattraverso alcuni accordi e collaborazioni istituzionali.