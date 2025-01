Lapresse.it - Serbia, a Belgrado celebrata la messa della vigilia di Natale per gli ortodossi

Migliaia di fedeli hanno partecipato alladinella cattedrale di Dan Sava a, lunedì sera. Fuori dalla Chiesa a mezzanotte sono stati esplosi fuochi d’artificio. La chiesa ortodossa di, come quelle di Russia e Ucraina, celebra la nascita di Gesù il 7 gennaio e l’Epifania il 19 gennaio, secondo il calendario giuliano, ma in alcuni paesi come Grecia, Cipro, Bulgaria e Romania, viene invece osservato il calendario gregoriano, come avviene per i cattolici di rito romano. All’Epifania le chiese ortodosse ricordano il battesimo di Cristo.