Quifinanza.it - Ricavi affitti turistici non sempre vantaggiosi, il confronto con i contratti lunghi

Non è tutto oro quello che luccica: glipermettonoimportanti, ma alcune zone sono più vantaggiose rispetto di altre, dove invece l’affitto lungo conviene di più. A rispondere al dilemma dei proprietari di seconde case, che possono scegliere se affittare per periodi brevi ole proprie abitazioni, è l’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Da questi dati si evince che, se per Venezia e Firenze glibrevi, ovvero gli “”, sono piuttosto, molto meno lo sono per città come Milano.Quindi, quale conviene:brevi o? Lasciamo parlare i dati dell’Agenzia delle Entrate.Megliobrevi per i turisti?L’Osservatorio del mercato immobiliare ha cercato di rispondere alla domanda su cosa conviene fare con una proprietà immobiliare.