Abruzzo24ore.tv - Previsioni meteo: Nuove perturbazioni in arrivo, weekend con calo termico

Roma - Una settimana di tempo instabile con piogge edelle temperature, in attesa di un netto abbassamentoprevisto per il. Leper i prossimi giorni indicano un aumento dell’instabilità atmosferica con una serie diin, che causeranno una leggera diminuzione delle temperature e piogge isolate in diverse zone d'Italia. Mercoledì 8 gennaio, un'area di nuvolosità irregolare interesserà il Centro-Nord, portando con sé fenomeni deboli, talvolta nevosi sulle Alpi. Le temperature scenderanno lievemente, con massime tra i 6 e i 10°C al Nord, mentre il Centro avrà massime tra i 13 e i 17°C. Il Sud godrà di maggiore sole, ma con qualche disturbo nuvoloso su Sardegna e basso Tirreno, mantenendo le temperature tra i 13 e i 18°C. Giovedì 9 gennaio, una nuova perturbazione attraverserà il paese, con piogge e temporali principalmente al Centro-Nord, dove ilsarà più marcato.