L'anno della Speranza si apre a Bergamo in un modo che ferisce e scuote le coscienze

In un tempo in cui la Chiesa cattolica celebra il Giubileo, siamo chiamati a confrontarci con episodi drammatici: omicidi, femminicidi, violenze che colpiscono, troppo spesso, le donne. Sarebbe superficiale – forse anche più co– liquidare tutto questo come un problema di ordine pubblico. Chi si è fermato a riflettere ha compreso che la questione è molto più profonda.Viviamo immersi in una spirale di povertà che scava nell’animanostra comunità: povertà materiale, educativa, affettiva. Strati di fatica che si accumulano, induriscono i cuori e raffreddano i legami. E ciò che definiamo “problemi sociali” spesso lo sentiamo prima come ferite personali: sono storie che riguardano tutti noi: italiani, stranieri, giovani, adulti, donne e uomini. Noi.Ma cosa scatena la violenza più cieca? Cosa manca davvero? Cosa abbiamo perduto?Forse proprio quello che Papa Francesco ci invita a riscoprire: la