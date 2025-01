Lanazione.it - La Spezia riconosciuta ancora 'Città che legge' per il triennio 2024-2026

, 7 gennaio 2025 – Laè stataanche per il- 2025 -che' dal Centro per il Libro e la Lettura, l’istituto autonomo del Ministero della Cultura che afferisce alla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore. Già dal 2022 la nostradal Ministero quale 'che' e grazie al lavoro portato avanti dalle politiche culturali del Comune, in accordo con il Sistema Bibliotecario Urbano della, anche per il prossimogli è stataquesta qualifica. “Laottiene nuovamente il riconoscimento di “che– dichiara il sindaco dellaPierluigi Peracchini – , un grande risultato per laa cui viene riconosciuto il grande lavoro di promozione della lettura, con eventi rilevanti come 'Libriamoci' e importanti investimenti nel Sistema Bibliotecario Urbano e nella promozione delle nostre strutture, che anno dopo anno aumentano l’utenza, il numero di iscritti e di prestiti di libri, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nel percorso di formazione dei giovani studenti.