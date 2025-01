Ilnapolista.it - Il mercato del Napoli: occhio a Cristante, Chiesa e al ritorno di Elmas (Repubblica)

Ildele aldi)Antonio Conte punta a rinforzare l’organico in vista della seconda parte di stagione. L’obiettivo è migliorarsi e rendere la squadra sempre più competitiva. Sulnon vuole talenti acerbi ma calciatori già formati.Scrivecon Marco Azzi:Folorunsho sarà ceduto alla Fiorentina appena Manna riuscirà a definire l’acquisto di un centrocampista. Pellegrini si è allontanato dopo il gol nel derby e la Roma è restia a venderlo. In pole c’è il giovane Fazzini (Empoli). Da non sottovalutare la pista, ipotesi suggestiva ildi. In difesa valigie pronte per Rafa Marin, Spinazzola e Juan Jesus (comunque utile nell’emergenza). Nel reparto arretrato mancano alternative e si spiega così la caccia a un jolly come Danilo, l’esperto brasiliano in uscita dalla Juve che copre più ruoli.