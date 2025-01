Lanazione.it - Freud – L’ultima analisi, un evento speciale al Masaccio d'Essai

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 7 gennaio 2025 –Unald': venerdì 10 gennaio dalle 21,15 il cinema incontra la psicologia. Alla visione del film di Matt Brown al cinemaseguirà un interessante dibattito con le psicologhe Laura del Veneziano e Sara Brogi Venerdì 10 gennaio, ild'di San Giovanni Valdarno ospiterà un appuntamento davvero, un’occasione per esplorare il mondo della psicoattraverso il linguaggio del cinema. In programma la proiezione del film “” di Matt Brown, una pellicola che racconta l’incontro tra Sigmunde C.S. Lewis. Per rendere unica la serata ci sarà un dibattito post-proiezione a cui parteciperanno esperti del settore psicologico, che offriranno spunti di riflessione sul contenuto del film e sui temi psicologici che affronta.