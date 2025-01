Ilnapolista.it - Folorunsho, accordo totale tra Napoli e Fiorentina: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni (Sky)

Il punto sul mercato delda Sky Sport. Secondo quanto riporta Luca Marchetti, esperto di calciomercato, tutto fatto traper. Il centrocampista venerdì farà le visite mediche a Firenze.allaLe parole di Luca Marchetti su«Si è chiuso la trattativa trapercon obbligo difissato a 8frae giocatore, il ragazzo sarà giovedì a Firenze, e venerdì farà le visite mediche. Ill’ha dato prima di avere il sostituto, nelle ultime partite Conte non lo aveva convocato».Fazzini può sostituirlo, ilsi inserisce ma la Lazio è ancora in vantaggio (Di Marzio)Ilsi sta muovendo sul mercato e lo sta facendo in tempi non sospetti, anticipandosi molto rispetto alle solite lungaggini.