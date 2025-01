Ilfoglio.it - È sempre colpa dell’occidente, per i cavalli di troia dei regimi

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Caro Cerasa, ho fatto un sogno. Sono in un teatro. Sul palco c’è un docente di Economia emigrato in America, noto per le sue intemperanze verbali. Sbraita infatti contro chi non vuole confrontarsi con lui, accusandolo di farsela sotto. E propone, poiché la comunità ebraica italiana lo sostiene, di organizzare una manifestazione di protesta contro il governo Netanyahu davanti a una sinagoga. Entra allora in scena un imprenditore, con cui sta fondando un partito di nuovo conio. Afferma che gli “israeliani sono delle merde”. Il suo socio politico non batte ciglio. A questo punto, dalla platea si ode una voce: “Non è che siete antisemiti a vostra insaputa?”. La voce era la mia. Ovviamente si tratta solo un sogno, peraltro ambientato in un teatro, dove – come diceva Gigi Proietti – tutto è finto e niente è falso.