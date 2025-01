Ilrestodelcarlino.it - Cozzoli, pomeriggio da incubo. Tremolada ci mette classe

Raffaelli 8. Rischia il pasticcio sul primo rinvio scaricato sulla schiena di Mignani, poi para un rigore e compie tre interventi prodigiosi che salvano il risultato almeno di parità. Alagna 6. Soffre tantissimo nella ripresa, scivola diverse volte sul sintetico di Piancastagnaio ma non molla mai e nel recuperoin mezzo un bel cross che Corazza non riesce a tramutare in rete. Piermarini 5,5. Meno sicuro del solito si fa beffare sul gol del pareggio e spesso si trova fuori posizione. Prezioso sui tanti cross messi in mezzo dai padroni di casa. Gagliolo 4. Lascia la sua squadra in inferiorità numerica a causa di due interventi in ritardo sugli avversari e decisamente ingiustificabili.4. La scivolata con cui entra su Boccadamo in area di rigore è più di una ingenuità. Sbaglia l’impossibile e viene saltato ripetutamente dal diretto avversario.