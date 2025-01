Ultimouomo.com - 50 giovani da seguire nel 2025 - Seconda parte

Leggi su Ultimouomo.com

La lista di inizio anno dei 50daè una delle tradizioni più durature di Ultimo Uomo. Ieri abbiamo inaugurato quella delcon i primi dieci nomi, di seguito trovate i successivi dieci. Le indicazioni di rito: non troverete giocatori nati prima del 2005 e nemmeno quelli, talmente precoci, da averci costretto a scriverne già o di cui per la stessa ragione intendiamo scrivere più approfonditamente a breve. Per esempio Lamine Yamal, Francesco Camarda, Pau Cubarsí, Estevao, Ethan Nwaneri, Antonio Nusa, Andrija Maksimovic.ELIESSE BEN SEGHIR, 2005, MONACO (FRANCIA)Veder giocare Ben Seghir a centrocampo è un piacere. Si muove libero alla ricerca di linee di passaggio da servire o da offrire, cercando di far progredire il gioco con un ritmo verticale ma non frenetico. È il classico centrocampista francese tecnico che si esalta nell’associazione con i compagni - forse meno autosufficiente di altri coetanei.