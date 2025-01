Ilrestodelcarlino.it - Uno schiaffo alla crisi: "Mille euro, regalo ai dipendenti. Così ci pagheranno le bollette"

Con l’ago della bussola rivolto a ovest c’è Masi Torello. Dove il cemento spezza la campagna lo stabilimento dell’ex Tollok, oggi Regal Rexnord. Lì dentro 77incrociano le dita tra un turno e l’altro. Non sanno come andrà a finire, quelle lettere di licenziamento arrivate e, dopo un braccio di ferro, ritirate bruciano nella memoria. L’ago gira un po’, punta a nord. Copparo, Berco, una ruota dentata, gloria del metalmeccanico oggi appannata. A metà gennaio dovranno dire addiofabbrica 400 operai ‘volontari’, ora sono poco più di 50. Anche qui la paura che i dadi girino male, che si tornicasella di partenza, in 480 tremano, con loro un paese. A nord ovest di Migliaro, dove le cose vanno in un altro modo. I ‘balloni’ di medica, il piazzale, i capannoni della società agricola Punto Verde.