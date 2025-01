Spazionapoli.it - “Rifiutata la prima offerta”: Fazzini-Napoli, tutti i dettagli dell’operazione

Leggi su Spazionapoli.it

Nella lista dei possibili acquisti delc’è anche Jacopo: il giocatore piace a Conte e nel frattempo l’Empoli rifiuta un’Una lunga lista di obiettivi e possibili acquisti e tra questi ilha messo nel mirino Jacopo. Antonio Conte ha chiesto alla dirigenza di poter lavorare con 24 calciatori a Castel Volturno. Dunque, per ogni partente, dovrà arrivarne uno nuovo. Finora la società si è mossa sul ruolo del portiere. Caprile reclamava spazio e si è presentata l’occasione Cagliari, così è nato lo scambio con Scuffet, che nelle prossime ore sarà un giocatore azzurro. Oltre al vice-Meret, Manna lavora per rinforzare difesa e centrocampo. Infatti, Folorunsho è il prossimo giocatore che lascerà il. Per tale ragione, servirà un innesto in quel reparto e piace molto il giovane dell’Empoli, su cui però c’è concorrenza.