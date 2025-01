Ilnapolista.it - Lewandowski trasforma il Barcellona in MasterChef: si è lamentato di come il cuoco cucina le uova

Il Corriere della Sera riporta un aneddoto curioso della vita adi Robert: il centravanti si èdiildel clublee la società ha deciso di aprire i casting per trovare un nuovo chef.si èdino leal, aperti i casting per il nuovo chefIl quotidiano scrive nell’edizione odierna:Per Christine Teigen, modella statunitense, «si possonore ricette molto complicate, ma ci vuole un vero talento per fare l’uovo perfetto». Un’abilità che, evidentemente, è mancata al servizio catering del, che sarebbe stato smantellato dopo le lamentele di Robert: l’attaccante polacco, che a 36 anni sembra vivere una seconda giovinezza (è capocannoniere in Liga e in Champions), durante una trasferta si ècol proprio allenatore, il tedesco Hansi Flick, per il modo in cui venivato quello che è un alimento essenziale nella dieta di ogni atleta.