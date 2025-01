Laprimapagina.it - Derby di Roma: vittoria senza appello dei giallorossi sulla Lazio

Nella 19ª giornata di Serie A, latrionfa nelcontro lacon un secco 2-0, accorciando le distanze in classifica e salendo a 23 punti. Allo Stadio Olimpico, i ragazzi di Ranieri passano in vantaggio al 10? con un gran destro dal limite di Lorenzo Pellegrini e raddoppiano poco dopo grazie a una ripartenza fulminante di Saelemaekers al 18?.Nonostante una reazione veemente dellanella ripresa, con occasioni importanti per Tchaouna e Castellanos, la difesa giallorossa e un attento Svilar respingono ogni tentativo biancoceleste. Nel finale, una rissa tra Castellanos e Hummels culmina con l’espulsione dell’argentino, mettendo fine a una partita intensa e combattuta.Ranieri sorprende tutti schierando Pellegrini titolare, che ripaga subito la fiducia aprendo le marcature con un tiro preciso su assist di Saelemaekers.