Cosa leggeremo nel 2025 | le novità letterarie più attese

Ilsi prospetta un anno straordinario per gli appassionati di letteratura, con un’offerta variegata che spazia da opere inedite di grandi autori a testimonianze toccanti e celebrazioni di anniversari significativi.Fiction: tra capolavori inediti e grandi ritorniL’opera inedita di Günter Grass, La Statua, è tra le uscite più. Il breve romanzo esplora il mito di Uta di Naumburg, figura medievale idealizzata ma controversa, intrecciando storia, immaginazione e riflessione sul passato. Jone Fosse, altro Nobel, propone Scene d’infanzia, raccolta di testi inediti e autobiografici.Anche Olga Tokarczuk e James Ellroy tornano protagonisti: la prima con Land of Empusas, mentre il maestro del noir presenta The Seducers, un intreccio che include il rapimento di una star e la misteriosa morte di Marilyn Monroe.