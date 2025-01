Movieplayer.it - Britney Spears sarà 'molto coinvolta' nel film tratto dalla sua vita

Il regista Jon M. Chu ha parlato delbiografico The Woman In Me che racconterà lae la carriera di. Jon M. Chu, dopo il successo di Wicked, sta iniziando a occuparsi dello sviluppo delbiografico The Woman in Me, che racconterà la storia di. Il regista ha ora confermato che la popstarnel progetto, che verrà prodotto da Universal e può contare inoltre sull'esperienza di Marc Platt. Lo sviluppo delsulla popstar Parlando di, Jon M. Chu ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Tonight: ". Non ho ancora iniziato a lavorarci dedicandomi totalmente al progetto, ma leidavvero". Il regista ha aggiunto: "Ho delle idee e dei .