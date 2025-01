Donnapop.it - Ascanio e Katia del Grande Fratello: «Lo blocco su WhatsApp e Instagram», che sta succedendo?

Leggi su Donnapop.it

Pacelli ePedrotti stanno ancora insieme: i due si sono conosciuti nella casa delnel 2004 e hanno messo su famiglia.Come tutte le coppie, anche loro litigano e spesso arrivano al limite; per questo motivo, come ha svelatoalle pagine di Oggi, spesso lei lo blocca sue su! Ecco le sue parole nella recente intervista lasciata al noto settimanale: “Losu WhaysApp e, ho un bel caratterino”.Dalla coppia formata daPedrotti ePacelli sono nati due figli: Matilda, che oggi ha 17 anni, e Tancredi, che ne ha invece 11. Sembra che i litigi dei due ex gieffini arrivino a durare anche giorni, ma poi – come sempre – l’amore trionfa. Ma per quale motivo i due discutono?Perchédiscutono in casa?Nella sua intervista al settimanale Oggi,Pedrotti ha svelato quali siano i motivi che la portano a discutere con il maritoPacelli: “Io in casa sono una molto precisa, di conseguenza non mi piace il disordine.