Parla Koné da De Rossi a Pellegrini | Subito amore con i tifosi della Roma

Poche ore al derby, con lapronta a dare l’anima per smentire una classifica che dice -15 dalla Lazio. Lecito aspettarsi una grande prova da parte dei ragazzi di Ranieri, che dal punto di vista dell’impegno,tenacia e dell’equilibrio hanno fatto passi avanti nelle ultime settimane. Dal collaudato terzetto di difesa, ad un Dybala in cerca del primo sigillo nella stracittadina, fino alla sfida tra numeri 11 Dovbyk-Castellanos, i punti di forza a cui aggrapparsi ci sono nei giallo, su tutti un Manudivenuto imprescindibile per la squadra.Intervistato da Ilnista, il centrocampista francese ha ripercorso questi primi mesi nella capitale, partendo da un Deche ha spinto per averlo: “A lungo mi aveva spiegato come mi avrebbe utilizzato, senza dubbio una delle ragioni che mi ha portato qua è stato quel feeling che si era creato tra di noi, ma ripeto larimane comunque un grande club.