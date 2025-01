Oasport.it - LIVE Conegliano-Roma 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: avvio complicato per le padrone di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NOVARA-MILANO DIDALLE 20.3014-19 Si riscatta Adigwe.ha bisogno di un break se vuole riaprire questo set,13-19 Grande difesa di Gabi, ricostruiscema Adigwe non chiude la diagonale. Occasione allora perche attacca con Salas. Il pallone sbatte tra le mani del muro e cade sulla linea dei tre metri.13-18 Si ferma in rete la battuta di. Serve un cambio di passo per.12-18 Ancora Orvosova!! Pallonetto vincente dell’opposto diche ora ha 6 punti di vantaggio.TIME OUT12-17 Orvosova trova le mani del muro di. In precedenza era stata murata Gabi.12-16 Invasione di Wolosz nel tentativo di salvare un pallone.12-15 Gabi vince una contesa nei pressi della rete trovando il mani fuori.