Marilyn Manson mania a Bergamo | il concerto va tutto esaurito in quattro giorni

quattro giorni. Il concerto di Marilyn Manson a Bergamo, alla ChorusLife Arena, previsto per il 25 novembre 2025, ha già fatto registrare il tutto esaurito in tempi record.La vendita dei biglietti era partita nel pomeriggio dell’1 aprile con la prima fase di vendita, compresi i pacchetti vip: l’ultimo ticket è stato staccato sabato 5 aprile.“Questo risultato testimonia l’entusiasmo del pubblico e la crescente attrattività della ChorusLife Arena come sede per eventi di rilevanza internazionale” si legge sulle pagine ufficiali dello smart district.“Tradizionalmente, spettacoli di questa portata si concentrano nelle grandi metropoli. Tuttavia, Bergamo sta emergendo come una destinazione privilegiata per artisti di fama mondiale. ChorusLife Arena, con una capienza modulabile fino a 6. Bergamonews.it - Marilyn Manson mania a Bergamo: il concerto va tutto esaurito in quattro giorni Leggi su Bergamonews.it Sold out in. Ildi, alla ChorusLife Arena, previsto per il 25 novembre 2025, ha già fatto registrare ilin tempi record.La vendita dei biglietti era partita nel pomeriggio dell’1 aprile con la prima fase di vendita, compresi i pacchetti vip: l’ultimo ticket è stato staccato sabato 5 aprile.“Questo risultato testimonia l’entusiasmo del pubblico e la crescente attrattività della ChorusLife Arena come sede per eventi di rilevanza internazionale” si legge sulle pagine ufficiali dello smart district.“Tradizionalmente, spettacoli di questa portata si concentrano nelle grandi metropoli. Tuttavia,sta emergendo come una destinazione privilegiata per artisti di fama mondiale. ChorusLife Arena, con una capienza modulabile fino a 6.

