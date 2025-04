LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA | primi assaggi di pavé ci si avvicina al passaggio iniziale sul Kwaremont

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DALLE 13.2012.49 150 km al traguardo.12.45 Il gruppo riprende Reynders e Walker.12.44 Meno di 15 km al primo po sul.12.43 Riepiloghiamo i nomi degli otto corridori all’attacco: Elmar Reinders (Jayco AlUla), Alessandro Romele (XDS Astana Team), Connor Swift (Ineos Grenadiers), Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team), Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team), Victor Vercouillie (Flanders Baloise), Timo Roosen (Picnic PostNL) e Sean Flynn (Picnic PostNL).12.42 Terminato il tratto di, gruppo che viaggia compatto.12.40 Anche il gruppo entra neldi Doorn, occhio a possibili ventagli.12.39 La strada in questo tratto è strettissima, tant’è che nella coda del gruppo i corridori si aggrovigliano.

