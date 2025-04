In 3 000 alla Diabetes Marathon di Forlì

Forlì, domenica 6 aprile - La dodicesima edizione Diabetes Marathon che ha preso il via questa mattina in piazza Saffi ha saputo coinvolgere partecipanti da tutta Italia per una grande manifestazione di solidarietà e sensibilizzazione su una malattia che in Italia colpisce quasi 5 milioni di persone, adulti ma anche bambini. Il sorriso dei volontari di Diabete Romagna, delle associazioni amiche, delle protezioni civili, del personale dei vigili urbani dedicato alla cura e alla realizzazione di un percorso che, partendo da Piazza Saffi ha attraversato Parco della Resistenza, Parco delle Stagioni, Parco Incontro, Giardini Silver Sirotti, Parco Franco Agosto, Giardino dei Musei del San Domenico. Il ricavato è di circa 45.000 euro grazie agli oltre 3000 partecipanti.

